Quatre detinguts per la mort d´un regidor a Astúries

El cas del crim de Javier Ardines a Llanes acaba de donar un gir que les forces de seguretat venien anunciant en els últims mesos: tres persones, entre els quals es troba un familiar, han estat detingudes a Biscaia, dos a Bilbao i un a Amorebieta, i s'ha sol·licitat l'extradició d'una quarta a Suïssa. La Guàrdia Civil ha realitzat aquest matí quatre registres al País Basc per recollir proves.

Els investigadors manegen com a hipòtesi que es tracti d'un crim sentimental per encàrrec i descarten les motivacions polítiques. El detingut a Amorebieta, Pedro L. N. A. (de 48 anys), té relació familiar amb l'assassinat. La seva dona i la dona del mort són cosines. Malgrat residir al País Basc, el matrimoni visitava amb freqüència el municipi de Llanes, on tenien una casa. Els investigadors sospiten que ell és l'autor intel·lectual del crim i que l'hi va encarregar a un altre dels detinguts mogut per la gelosia. Els detinguts han arribat poc abans de les 14.00 hores a la caserna de la Guàrdia Civil a Llanes.

Després de més de mig any de complexes investigacions, la Guàrdia Civil ha aconseguit identificar un total de quatre persones que haurien participat en els fets. Els quatre suposats autors, dos espanyols i dos algerians, són veïns de la província de Biscaia. Tres d'ells han estat detinguts en els seus respectius domicilis en el matí d'avui, trobant-se el quart detingut a Suïssa per delictes vinculats al tràfic de drogues i robatoris.

Paral·lelament a les actuacions a Amorebieta, Erandio i en els barris bilbaïns de Rekalde i Otxarkoaga, s'han realitzant gestions amb les autoritats suïsses per procedir als tràmits d'extradició que permetin que el suposat autor allà detingut comparegui davant la justícia espanyola per aquests fets. Els detinguts no passaran a disposició judicial fins demà o dijous, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries (TSJA).

L'ADN trobat al lloc del crim ha estat clau per avançar en la investigació de l'assassinat de Javier Ardines. Tal com va avançar La Nueva España, del grip editorial de Diari de Girona, els investigadors ja apuntaven al novembre a l'autoria d'algú de fora d'Astúries, coneixedor de la zona i que hauria tingut un mòbil sentimental.

La mort de Francisco Javier Ardines González va ocórrer el 16 d'agost de 2018 als voltants del seu domicili a Belmonte de Prias, a Llanes. La investigació ha estat dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llanes i les diligències continuen sota secret de sumari.

Els investigadors trerballen com a hipòtesi més probable de l'assassinat del regidor de Llanes (Astúries) Javier Ardines un mòbil sentimental i que es dugués a terme per sicaris i per encàrrec, han informat fonts de la investigació.

Aquesta és la línia d'investigació que segueixen els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil després de descartar una motivació política o alguna qüestió relacionada amb tràfic de drogues o altres delictes.

L'Alcalde de Llanes: "És un dia trist però esperat"

Enrique Riestra, l'alcalde de Llanes que a més era amic personal del regidor assassinat Javier Ardines, va llegir aquest matí un comunicat a l'ajuntament de la localitat per valorar la detenció de quatre persones relacionades amb el crim de l'edil. "És un dia trist però esperat", ha sentenciat Riestra llegint un comunicat de només tres paràgrafs en què va agrair la tasca dels agents de la Guàrdia Civil que porten mig any treballant en el tema.

"Demanem respecte per a la família", diuen des d'IU Llanes

La regidora que va substituir a Ardines a l'Ajuntament Llanes, Prisicila Alonso, i la secretària d'organització d'Izquierda Unida, Begoña Collado, en el mateix consell van oferir una roda de premsa aquest matí en què van demanar "respecte per a la família" i en la que van voler agrair a la Guàrdia Civil "