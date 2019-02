Quaranta-quatre anys de presó per als membres de la Manada de Villalba

La Secció 29 de l'Audiència Provincial de Madrid va condemnar a 15 anys de presó dos dels membres de la coneguda com a Manada de Collado Villalba, i a 14 anys un tercer integrant, després de considerar-los criminalment responsables d'un delicte continuat d'agressió sexual. Els tres reus, a més, estaran sotmesos a una mesura de llibertat vigilada, per espai de set anys, que començaran a complir un cop hagin cancel·lat la pena privativa de llibertat. Les magistrades que han enjudiciat el cas han considerat provat que Ricardo AM, Miguel Ángel CO i Martín AF, al voltant de la mitjanit del 13 de març de 2015, després de sol·licitar a la jove favors sexuals als quals ella es va negar, la van obligar a practicar-los una fel·lació. Primer Ricardo, amb qui havia mantingut algun tipus de relació de caràcter sexual amb anterioritat als fets, i després els altres dos, sota amenaça.