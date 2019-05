Berlusconi, ingressat en un hospital per un còlic nefrític

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi va ser ingressat en un hospital de Milà després d'haver patit un còlic nefrític agut. Berlusconi, de 82 anys, va ser ingressat a l'hospital San Raffaele de Milà, el mateix en què va ser operat del cor el juny del 2016 per una insuficiència a l'aorta.

L'exprimer ministre italià va assegurar estar «en forma» per a la imminent campanya de les eleccions al Parlament Europeu tot i l'ingrés. El líder de Forza Italia, que es presentarà com a candidat als imminents comicis, tenia previst fer una roda de premsa ahir al migdia per presentar tots els candidats del seu partit per a les eleccions a l'Eurocambra. Malgrat no assistir a aquesta cita, Berlusconi va emetre un missatge a Twitter agraint el suport rebut.