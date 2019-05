Enfrontaments entre policies i manifestants en una nova jornada de protestes

La Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) va carregar contra els manifestants que van participar ahir la convocatòria de l'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, per manifestar-se a Caracas i altres ciutats en el marc de l'«Operació Llibertat», l'objectiu de la qual és deposar el Govern de Nicolás Maduro. Guaidó havia convocat els veneçolans a les deu del matí hora local a catorze punts de concentració a Caracas, a on van començar a arribar a comptagotes com a conseqüència del cansament del dia anterior.

El líder opositor va aconseguir mobilitzar milers de persones que es van manifestar pacíficament a la zona oriental de Caracas i a altres racons de la geografia veneçolana, si bé la Guàrdia Nacional Bolivariana va repetir les càrregues de dimarts de dimarts causant 27 ferits.

Les forces de seguretat van llançar gasos lacrimògens contra els manifestants d'Altamira i Florida, a Caracas, i a la ciutat de Barquisimeto. L'Observatori Veneçolà de la Conflictivitat Social va confirmar els xocs a Altamira i Florida i va afegir El Paraíso, també a Caracas.

Mentrestant, a la zona occidental de la capital, milers de chavistes van respondre a la invitació de Maduro a reunir-se al palau presidencial com a prova de la unitat nacional després del que va considerar una «escaramussa colpista» que va ser derrotada. Maduro va donar per «demostrat» que el cop d'Estat «no és el camí per a la pau al país». «Ha quedat demostrat que la ingerència, el colpisme i l'enfrontament armat no són el camí per a la nostra estimada Veneçuela. La ruta per dirimir les diferències sempre serà la constitucionalitat i el respecte mutu. Els patriotes vencerem la violència i guanyarem la Pau», va assegurar a Twitter.

Per part seva, Guaidó va reconèixer que el suport que va obtenir dimarts de les Forces Armades a l'inici de l'Operació Llibertat «no va ser suficient», però va aclarir que el pla per deposar el Govern de Nicolás Maduro continua. «Està clar que les Forces Armades ens escolten però no han estat suficients», va afirmar el president encarregat.



L'ajuda d'Espanya

Per altra banda, el Govern espanyol va assegurar que el líder opositor veneçolà Leopoldo López, la seva dona, Lilian Tintori, i la seva filla no han sol·licitat asil polític. El líder opositor veneçolà i la seva família es troben a la residència de l'ambaixador d'Espanya a Caracas, després d'abandonar l'ambaixada de Xile.

En un altre ordre de coses, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, i el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, es van creuar retrets a compte de la ingerència dels seus respectius governs en la crisi veneçolana en la conversa que van tenir ahir davant l'escalada de tensió a la nació caribenya.

Pompeo va destacar que «la intervenció per part de Rússia i Cuba és un factor de desestabilització per a Veneçuela i per a la relació entre Rússia i els Estats Units», segons va informar la Casa Blanca en un comunicat. Va reclamar directament que «Rússia abandoni el seu suport a Nicolás Maduro i s'uneixi a altres nacions, inclosa una aclaparadora majoria de països a l'Hemisferi Occidental que volen un futur millor per al poble veneçolà».

En la mateixa línia, Lavrov va advertir als Estats Units que «la seva ingerència en els assumptes interns de Veneçuela i les amenaces contra el seu Govern representen una flagrant violació del Dret Internacional». Les diferències entre els dos països van quedar molt clares dimarts, després que els Estats Units acusessin Rússia de frenar la dimissió de Maduro, que, segons Pompeo, fins i tot tenia un avió preparat per viatjar cap a l'Havana.