Investiguen un ciutadà alemany com a sospitós de la desaparició de Madeleine

La Policia portuguesa i la britànica estan investigant un ciutadà alemany com a sospitós de la desaparició de la nena Madeleine McCann, desapareguda el 2007 en un complex turístic de l'Algarve, al sud de Portugal. L'individu havia estat ja investigat anteriorment per presumpta pedofília i vivia a la zona en la qual va desaparèixer McCann en el moment de l'incident, quan la nena tenia quatre anys. Llavors l'home no va ser investigat.

La Policia alemanya va informar sobre aquest sospitós Portugal i el Regne Unit quan estava ja empresonat al seu país. Aquest individu i un altre serien els principals sospitosos amb els quals treballen els detectius. Aquesta pista hauria permès incrementar els recursos dedicats per Portugal a investigar la desaparició de la nena, mentre que els detectius britànics han sol·licitat al Ministeri d'Interior renovar per un any la investigació.'Maddie' va desaparèixer el 3 de maig de 2007 de la casa llogada pels McCann a Aledeia da Luz, a Portimao, a l'Algarve, per gaudir de les vacances familiars, mentre els seus pares sopaven amb uns amics en un restaurant proper.

Kate i Gerry McCann sempre van mantenir que 'Maddie' va ser segrestada. No obstant això el cas, a pesar que va cridar l'atenció de la premsa internacional, no s'ha esclarit.