Aproven la llei d'Alabama que desafia la legalitat de l'avortament als Estats Units

La governadora de l'estat d'Alabama, la republicana Kay Ivey, va rubricar la polèmica llei que prohibeix l'avortament en aquest territori del sud i desafia així la legalitat d'aquesta pràctica als Estats Units, consagrada en una sentència del Tribunal Suprem de 1973. El Legislatiu d'Alabama va aprovar dimecres a la nit aquesta llei, que prohibeix l'avortament fins i tot en casos de violació i incest, només permetent-lo quan la salut de la mare estigui en greu perill, i que preveu penes d'entre 10 i 99 anys de presó per a les persones que el practiquin. Els demòcrates van introduir durant un debat una esmena perquè el text permetés l'avortament en els casos de violació i incest, però va ser rebutjada per 21 vots a 11.

Els promotors del projecte són conscients que la llei no entrarà en vigor, ja que contradiu la decisió del Tribunal Suprem de 1973 coneguda com a «Roe v. Wade», que va legalitzar la pràctica de l'avortament a tot el país. El seu objectiu, però, és iniciar una batalla legal que porti la nova norma fins a l'Alt Tribunal perquè els seus magistrats puguin reconsiderar la decisió de 1973 i per tant la legalitat de l'avortament als EUA. «Reconeixem que, almenys a curt termini, la llei també serà inaplicable», va dir la governadora.