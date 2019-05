Ordenen detenir l'exparella de l'assassí de Laura Luelmo

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Valverde del Camino (Huelva) va acordar la detenció i posada a disposició del jutjat de l'exparella de Bernardo Montoya, assassí confés de Laura Luelmo, Josefa C., malgrat estar en qualitat d'investigada en relació amb el cas de la mort de la jove de Zamora el passat mes de desembre a el Campillo.

El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) va explicar que la jutge l'havia citat com a investigada ahir al matí però «no ha comparegut i no ha justificat aquesta incompareixença». Per això, es va celebrar un acte processal en què la Fiscalia va demanar que s'acordés la detenció de la dona.