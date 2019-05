Suïssa aprova en referèndum endurir la seva legislació sobre el control d'armes

Suïssa va aprovar en referèndum amb un 66 per cent de suport adoptar una legislació sobre control d'armes similar a l'aplicada dins de la UE, cosa que, de fet, suposa endurir-la. D'aquesta forma, el rebuig a la proposta està situat en el 34 per cent. La diputada del Partit Socialdemòcrata de Suïssa Priska Seiler-Graf va expressar la seva alegria per l'aprovació de la proposta, ja que no esperava un resultat tan clar. «L'argument de l'espai Schengen ha estat important en la contesa electoral, però també comptar amb una major protecció per a les forces armades, ja que circularan menys armes», va afirmar.

La polèmica va saltar perquè la tradició a Suïssa és que els militars conservin els seus fusells una vegada acaben el seu servei a l'Exèrcit. A més, hi ha nombrosos clubs de tir al país helvètic que reivindiquen les seves pràctiques com a part del seu patrimoni cultural i identitat nacional. Suïssa té una de les taxes més altes de possessió d'armes a Europa, ja que gairebé el 48 per cent de les llars compten amb una arma.

Suïssa no forma part de la UE, però sí que està integrada a l'espai Schengen, que permet la lliure circulació de persones i mercaderies, de manera que afrontava una sortida de Schengen i de l'Acord de Dublín sobre asil si no harmonitzava la seva legislació sobre armes.

Ahir també es va aprovar en referèndum una reforma fiscal amb un 66 per cent de vots a favor i un 34 en contra. La Llei Federal sobre Reforma Tributària i Finançament de l'Assegurança de Vellesa i Supervivència AHV/AVS inclou una modificació del sistema de tributació de l'impost de societats que ja va ser rebutjada el febrer de l'any 2017 en referèndum i la iniciativa Provisió Vellesa 2020, vetada al setembre de 2017. La seva reformulació en una sola llei n'ha permès l'aprovació.