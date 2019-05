Casado planteja analitzar si els presos van cometre perjuri

El líder del PP, Pablo Casado, va plantejar analitzar si els diputats independentistes van poder cometre perjuri per acatar la Constitució sabent que ho feien «falsament» o de forma «ofensiva contra la legalitat», en usar fórmules amb afegits sobre la tradicional. Casado va assegurar que el PSOE té un pacte amb els independentistes d'«escons per indults».

Sobre els acataments, el líder del PP va especificar que es tracta d'«analitzar» si la figura del perjuri, el «fet de jurar sabent que es fa falsament o de manera ofensiva contra la legalitat», present a altres ordenaments jurídics però no a l'espanyol, on s'aplica el fals testimoni, pot ser «constitutiu d'algun retret penal». Es tracta d'una figura que està en vigor als Estats Units i a altres països, va explicar, «no només per als processos judicials, sinó també per a les fórmules institucionals en les quals algú adquireix la condició de representant públic».

Casado va anunciar també la presentació d'un escrit davant la Fiscalia en què el PP demana investigar els diputats presos per possibles delictes de desobediència pels vídeos que van publicar a les xarxes socials quan van lliurar les seves credencials al Congrés, així com per ultratges i injúries. A l'escrit s'assenyala que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull van gravar cadascun d'ells un vídeo, incomplint el mandat judicial de no realitzar declaracions, i amb afirmacions «assimilables a la injúria» que suposen «un atac i vilipendi de caràcter infamant a la imatge i prestigi de la nació espanyola tant a l'àmbit nacional com internacional».

Per part seva, el candidat de JxCat a les eleccions europees i expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar que la Mesa del Congrés té «una oportunitat fabulosa» per»fer valer la seva sobirania davant el Poder Judicial» en decidir si suspèn de les seves funcions els diputats independentistes presos. Puigdemont així ho ha opinat en una entrevista a RAC1, en la que ha assenyalat que la Mesa del Congrés "hauria de fer valer la seva autoritat davant el Poder Judicial, que vol interferir en l'equilibri de majories de la Cambra", i que si suspèn els polítics empresonats "s'equivocarà"