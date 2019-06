L'alcalde de Londres compara Donald Trump amb «els feixistes del segle XX»

L'alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, va comparar el llenguatge utilitzat per líders de l'extrema dreta de tot el món com el president nord-americà, Donald Trump, amb l'utilitzat «pels feixistes del segle XX», a menys de 24 hores de l'inici de la visita oficial del mandatari nord-americà al Regne Unit. «Viktor Orbán a Hongria, Matteo Salvini a Itàlia, Marine Le Pen a França i Nigel Farage aquí al Regne Unit utilitzen el mateix llenguatge segregador dels feixistes del segle XX per aconseguir suport, però amb mètodes nous i sinistres per difondre els seus missatges», va escriure Khan en un article publicat al diari britànic The Observer.

Així, Khan va advertir que aquest discurs «està guanyant terreny, poder i influència a llocs en els quals era impensable fa només uns anys». «El president Donald Trump és un dels exemples més indignants d'aquesta amenaça global. L'extrema dreta està creixent a tot el món i amenaça els nostres drets i llibertats, els que tant ha costat aconseguir i que defineixen les nostres societats liberals i democràtiques des de fa més de 70 anys», va argumentar.

Khan i Trump han tingut diversos creuaments de declaracions des que el primer va ser elegit alcalde de Londres, el 2016. Trump «és un home que també ha intentat aprofitar-se de les pors dels londinencs després d'un horripilant atemptat terrorista perpetrat a la nostra ciutat, ha donat ressò a un grup racista d'ultradreta britànic i ha denunciat com a falses les robustes proves científiques que alerten del perill del canvi climàtic».

Així, també va retreure el suport del president nord-americà a l'exministre d'Exteriors i euroescèptic Boris Johnson, candidat a liderar el Partit Conservador i per tant convertir-se en el proper primer ministre del Regne Unit després de la dimissió de la mandatària sortint, Theresa May. «Ara Trump està intentant interferir descaradament en la competició conservadora donant suport a Boris Johnson perquè creu que guanyaria un aliat per al seu discurs divisor al número 10 de Downing Street», va lamentar.

Al maig de 2016, Trump va instar Khan a sotmetre's a un test d'intel·ligència després que l'alcalde qualifiqués d'«ignorant» el president nord-americà per les seves opinions sobre l'islam. Després dels atemptats terroristes de 2017 a Londres, Trump va acusar Khan de tenir un comportament «patètic» i al juliol li va retreure el seu «molt mal treball» en matèria antiterrorista.

Per part seva, el president dels Estats Units va instar el proper líder britànic a enviar l'euroescèptic Nigel Farage, fundador del Partit del Brexit, a negociar amb Brussel·les un acord final per a la sortida del Regne Unit de la UE i va insistir que el Regne Unit hauria de negar-se a pagar l'anomenada «factura de divorci», que ascendeix a 44.061 milions d'euros, segons va detallar en una entrevista realitzada al diari Sunday Times.

En aquest sentit, Trump considera que és un error que els conservadors no involucrin Farage en les negociacions amb Brussel·les després del seu èxit a les eleccions al Parlament Europeu celebrades la setmana passada. «M'agrada molt Nigel. Té molt per oferir, és una persona molt intel·ligent», va destacar el mandatari.

Entre els candidats a succeir May hi ha Johnson, a qui Trump ha elogiat, juntament amb l'exministre per a les negociacions de sortida del Regne Unit de la Unió Europea Dominic Raab i el ministre d'Interior, Sajid Javid.



Trump vol conèixer Corbyn

A més, va mostrar interès per «conèixer» el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, abans d'«autoritzar la intel·ligència nord-americana a compartir els seus secrets més delicats amb un govern d'esquerres», va asseverar hores després que Corbyn critiqués el seu suport a Johnson.