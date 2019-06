Cs aprova acords amb el PP com a «soci preferent» i descarta negociar amb Vox

El Comitè Executiu de Ciutadans va acordar per unanimitat que el soci «preferent» per negociar pactes de govern a comunitats autònomes i municipis serà el PP i que on això no sigui possible podrien parlar «excepcionalment» amb el PSOE. A més, l'Executiva va decidir que Cs no compartirà governs amb Vox ni arribarà a acords amb aquest partit. Així ho va explicar el secretari general de la formació taronja, José Manuel Villegas, després de la reunió de l'Executiva presidida per Albert Rivera. Durant aquesta trobada, el Comitè Nacional de Negociació de Governs Municipals i Autonòmics va exposar la seva visió a l'Executiva, i aquesta va aprovar els documents amb els criteris que hauran de seguir els comitès territorials.

Segons va explicar Villegas, Ciutadans buscarà «acords centrats, moderats, liberals i a dos», i per això «no entrarem a negociar governs i acords a tres on puguin estar Podem, Vox o nacionalistes».

Pel que fa al PSOE, va reiterar que només allà on els dirigents socialistes «es desmarquin» de les polítiques del Govern de Pedro Sánchez, en particular en matèria territorial, i acceptin un seguit de propostes bàsiques de Cs «es podria estudiar l'acord amb ells». «De moment no veig cap que pugui fer-ho», va afegir. En qualsevol cas, va aclarir que l'opció d'iniciar converses amb el PSOE es triaria «excepcionalment i de forma subsidiària», ja que «el soci preferent allà on es pugui serà el PP».

En línia amb les decisions adoptades per l'Executiva, «no hi haurà taules a tres» amb representants del PP, Cs i Vox, com van plantejar els populars. «El PP és el soci preferent, però amb una fórmula clara d'acords a dos», de manera que «la resta de formacions decideixin després si aproven o no aquests acords», va explicar. Encara que «es pot donar la foto d'un dirigent de Cs assegut en una taula amb algú de Vox o de Podem», serà per «explicar» els pactes ja assolits, «no per negociar governs ni programes de govern», va insistir.

Hores abans, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va anunciar que contactaria amb Ciutadans i Vox per mantenir aquesta mateixa setmana una reunió a tres amb l'objectiu d'intentar pactar acords a les comunitats autònomes i ajuntaments després de les eleccions del 26 de maig. «Nosaltres avui mateix trucarem Cs i Vox per emplaçar-los formalment a una reunió dels comitès de governabilitat, tant a nivell nacional com de les comunitats autònomes per iniciar ja d'una manera formal les negociacions entre tots tres».

El dirigent del PP va assenyalar que si «no fos possible» aquesta trobada a tres, el seu partit es reunirà amb totes dues formacions per parlar dels programes. «Crec que el més important és saber què farem. I el segon serà saber com ho farem», va assenyalar García Egea, que creu que primer cal parlar de programes i més endavant de les persones que ocuparan els càrrecs de direcció.

Per part seva, Vox va anunciar que plantejarà una esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos andalusos per a aquest any presentat pel Govern de coalició de PP-A i Ciutadans i que va arribar divendres passat al Parlament. Així ho va anunciar el portaveu parlamentari de Vox, Alejandro Hernández, que va explicar que plantejaran aquesta esmena a la totalitat amb proposta de devolució del text al Consell de Govern perquè no són els comptes d'un executiu del canvi, sinó que perfectament els podria haver presentat l'anterior Govern del PSOE.

«S'allunyen de tot el que es deia que es faria per part del nou Govern», va assenyalar Hernández, que va afegir que la decisió de presentar l'esmena a la totalitat no és tant una qüestió de partides i capítols, sinó que és una «qüestió global i d'esperit».