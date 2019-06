La Policia va espiar sense permís judicial trucades de periodistes per a Villarejo

L'Audiència Nacional ha acreditat que la Policia va investigar per a l'excomissari José Manuel Villarejo el tràfic de trucades de periodistes de diferents mitjans de comunicació sense autorització judicial. La Unitat d'Afers Interns ha remès un informe al Jutjat d'Instrucció número 6 que instrueix el cas Tàndem en el qual revela que entre el material intervingut a l'advocat Rafael Redondo, soci de l'excomissari ara a la presó, es trobava un arxiu remès per l'expolicia Antonio Bonilla en el qual s'adjuntava un llistat de les trucades entrants i sortints d'un grup de periodistes de diversos mitjans efectuades durant el mes de juliol de 2016.

La informació telefònica va ser facilitada prèviament a Bonilla pel policia en actiu Constancio Riaño, adscrit a la Comissaria General d'Informació a l'àrea de Relacions Institucionals, i antic company de Bonilla a la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO). No és la primera vegada que apareix el nom de Riaño com a subministrador d'informació privilegiada de la Policia a Villarejo, ja que ja va succeir en la investigació vinculada amb el BBVA.

Els terminals telefònics espiats es troben a nom d'Ediciones El País i corresponien al periodista Íñigo de Barrón; l'adjunt al director d' El Confidencial Jorge Zuloaga mentre treballava al diari Expansión i un tercer estava donat d'alta a nom de la societat Titania, editora d' El Confidencial, i era utilitzat per José Antonio Navas. Tots ells són periodistes especialitzats en economia i amb àmplia experiència.

Aquesta documentació va ser confiscada per la policia a l'ordinador personal de Redondo al seu domicili particular a la localitat madrilenya de Galapagar en forma d'arxius encriptats que han estat recentment desbloquejats per la Unitat d'Assumptes Interns.

Un dels principals pilars del sumari en què s'investiga Villarejo és la comercialització d'informació confidencial procedent dels arxius de la Policia per part de l'excomissari. Tal com s'ha pogut acreditar fins al moment, el gruix d'aquesta informació era el tràfic de trucades de particulars.

El Grup Cenyt, propietat de l'excomissari empresonat a Estremera acusat de liderar una organització criminal, processava tot seguit les dades i les venia als seus clients. Així ho va fer, per exemple, en el marc del contracte que va subscriure amb el BBVA durant la presidència de Francisco González per rastrejar els contactes establerts pel grup liderat per l'empresari Luis del Rivero, que pretenia assaltar l'entitat financera i descavalcar González de la presidència.