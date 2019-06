Trànsit adverteix que la supressió de Madrid Central suposaria «fer el ridícul»

El director general de Trànsit, Pere Navarro, va criticar la possibilitat que es suprimeixi la mesura de restricció al trànsit de Madrid Central. «Faríem el ridícul, ningú a Europa ho entendria», va opinar durant la presentació a Madrid de la campanya «A la carretera, cervesa sense alcohol», de Cervesers d'Espanya. Navarro va lamentar la possibilitat que aquesta iniciativa implantada per l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena deixi de tenir efecte, després de portar uns mesos en funcionament. L'entrada del PP a l'Ajuntament de la capital ha iniciat el debat sobre suprimir o no Madrid Central en aquests últims dies. El director de Trànsit va destacar l'«immens treball» realitzat per tirar endavant aquesta mesura i va confiar que, en lloc de suprimir-se, sigui millorada o corregida.

D'altra banda, Navarro va assenyalar que no està a l'agenda de la DGT prohibir fumar al volant. Segons va aclarir, seria una «norma de salut pública i Trànsit no té sobre la taula prohibir fumar», encara que va reconèixer que aquest comportament és «perillosíssim» i constitueix una distracció. «No està a l'agenda de la DGT, no acabem de veure la Guàrdia Civil perseguint fumadors», va insistir, tot recordant que sí que se sanciona llençar burilles per la finestra.