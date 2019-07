IU consultarà a les bases la postura a la sessió d'investidura

La militància d'IU decidirà avui i demà en un referèndum la posició de la coalició a la sessió d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. La Coordinadora Federal d'IU va aprovar amb 42 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions l'informe d'Alberto Garzón que conté la proposta de consultar a les bases perquè es pronunciïn sobre un possible acord amb el PSOE per conformar un govern de coalició. La votació se celebrarà de forma telemàtica entre les dotze del matí d'avui i les deu de la nit de demà. Garzón va defensar que la postura del seu partit serà indepedent.