El líder opositor empresonat rus Navalni és hospitalitzat per una reacció al·lèrgica

El líder opositor rus, Alexei Navalni, va ser hospitalitzat després de patir una reacció al·lèrgica greu a la presó, on està complint una pena per haver convocat una manifestació sense autorització del Govern. Navalni va ingressatr a la presó per complir una condemna de 30 dies de privació de llibertat per convocar sense permís de les autoritats una protesta per rebutjar l'exclusió de candidats opositors a les eleccions locals.

La portaveu de Navalni, Kira Yarmish, va explicar que el líder opositor va ser hospitalitzat amb «una greu inflor a la cara i amb la pell enrogida». La portaveu va afegir que la causa de la reacció al·lèrgica es desconeix i que mai abans havia patit reaccions d'aquest tipus. Navalni, que és el líder opositor més destacat de Rússia, ha complert diverses condemnes de presó en els últims anys per organitzar manifestacions contra el Govern sense permís de les autoritats.

Per altra banda, finalment el nombre de detinguts per la Policia russa per participar a la manifestació celebrada dissabte a Moscou per denunciar irregularitats a les eleccions al Parlament de la capital russa es va elevar fins als 1.300.

Activistes es van manifestar dissabte davant l'oficina de l'alcalde de Moscou, on van proclamar consignes com «És vostè una desgràcia per a Rússia», després que les autoritats electorals rebutgessin les candidatures de diversos opositors als comicis. La Policia va reprimir els manifestants i va decidir fer arrestos.