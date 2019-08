El PP demana al PSOE si està disposat a «cedir» als sobiranistes

El vicesecretari de Participació del Partit Popular (PP), Jaime de Olano, va destacar ahir que Pedro Sánchez, «s'ha tret definitivament la careta» en parlar d'ERC i Junts per Catalunya (JxCat) com partits «nacionalistes» i va sol·licitar que comparegui de nou per «aclarir què està disposat a cedir» perquè aquestes formacions donin suport la seva investidura. De Olano va titllar la compareixença de Sánchez d'«esperpèntica». I li va demanar «fer un pas enrere» i permetre al PSOE «proposar un altre candidat que sí sigui capaç» de concitar els suports necessaris per ser investit president.