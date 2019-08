Detenen un conductor per circular 20 km en sentit contrari

Un conductor de 52 anys va ser arrestat a Muskiz (Biscaia) per conduir per la Variant Sud Metropolitana de Bilbao (Supersur) i l'A-8 en sentit contrari durant 20 quilòmetres. L'individu va donar positiu en les proves d'alcohol i drogues.

Un particular que circulava per la Supersur, a l'alçada de la sortida de Balmaseda, va informar cap a la una de la matinada que un cotxe circulava en sentit contrari i es dirigia cap a Cantàbria per la plataforma en sentit cap a Sant Sebastià. A partir d'aquell moment, van ser diverses més les trucades de particulars que es van veure sorpresos per trobar-se de cara amb un cotxe que circulava de la manera descrita, primer a la Supersur i després per l'A-8. Segons el relat dels conductors, el cotxe en qüestió circulava a gran velocitat i amb els llums llargs. D'aquesta manera, diversos d'ells es van veure obligats a esquivar-lo per evitar una col·lisió.

Una patrulla de l'Ertzaintza va localitzar el cotxe a l'alçada de Muskiz i va iniciar una persecució que va acabar quan el conductor es va aturar de manera sobtada per la presència de molts vehicles.