Rússia denuncia un F-18 de l'OTAN molt a prop de l'avió d'un ministre

L'Exèrcit de Rússia va denunciar ahir que un caça de l'OTAN va intentar aproximar-se a l'avió en el qual viatjava el ministre de Defensa de Rússia, Serguei Shoigu, quan sobrevolava espai aeri internacional sobre el mar Bàltic, on els F-18 espanyols de l'Exèrcit de l'Aire operen com a vigilància aèria sota el control de l'organització.

L'avió de Shoigu tornava de Kaliningrad a Moscou acompanyat per dos avions russos Su-27 que van impedir una major aproximació de l'F-18 de l'OTAN, segons l'agència russa de notícies Sputnik. Un vídeo gravat des de l'interior de l'avió del ministre rus mostra l'F-18 volant en paral·lel a l'aparell fins que fa un gir per allunyar-se després que un dels SU-27 es col·loqués entremig.

Per la seva banda, fonts de l'OTAN van indicar que «un avió rus, escortat per almenys un avió de combat rus, va ser detectat sobrevolant el mar Bàltic», motiu pel qual van ser enviats avions de la Policia Aèria del Bàltic per «identificar», atès que «volava a prop de l'espai aeri aliat».

«Una vegada va tenir lloc la identificació de l'aparell, els avions de l'OTAN van tornar a la base», alhora que van assegurar que l'organització «no té informació sobre qui anava a bord». Aquestes fonts van rebutjar a més pronunciar-se sobre la nacionalitat de l'F-18 implicat en la missió.

L'incident és el segon en què es veu implicat un avió en el qual viatja Shoigu, atès que el juny de 2017 un F-16 de l'OTAN va ser allunyat igualment de l'aparell per un Su-27 de la seva escorta.

Des del Ministeri de Defensa espanyol van dir que segueixen «amb atenció tota l'activitat dels avions espanyols que operen com vigilància aèria en el Bàltic sota el control de l'OTAN».