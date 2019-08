Detenen un home per apallissar i violar una prostituta a Logronyo

La Policia Nacional ha detingut el presumpte autor d'una agressió sexual i lesions a una jove que exerceix la prostitució en un club de contactes de Logronyo. En el moment d'arrest, l'home, de 51 anys, presentava erosions compatibles amb l'atac exercit sobre la víctima.

L'agressor va anar a un club de Logronyo el 3 d'agost amb intenció de demanar els serveis d'una prostituta. Després d'acordar amb la víctima un servei sexual previ pagament pactat, i davant la negativa d'aquesta a determinades pràctiques sexuals, la va agredir sexualment i, posteriorment, li va donar una brutal pallissa.

L'agressió, a cap, tronc i extremitats, li va provocar, entre altres lesions, el trencament de la mandíbula. L'autor va abandonar el lloc com si no hagués passat res. Segons va relatar la víctima a dependències policials, el denunciat la va obligar, mitjançant l'ús de la força, a mantenir relacions sexuals no desitjades, tot i que aquesta li va manifestar la seva negativa a un servei sexual concret demanat per aquest.

La dona va intentar, sense èxit, desfer-se de l'agressor, que la va sotmetre en contra de la seva voluntat a aquestes pràctiques i, immediatament després, la va estirar al llit i li va clavar una brutal pallissa a tot el cos, propinant-li diversos cops de puny, alguns al rostre.

Finalment, va aconseguir tancar-se al lavabo de l'habitació completament plena de sang. Després dels fets, i una vegada que l'agressor va abandonar el local, la víctima va relatar el que havia passat al responsable del local, qui li va aconsellar denunciar els fets, si bé el seu estat d'atordiment li va impedir en un primer moment.