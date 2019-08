Sánchez vol pressionar Iglesias oferint un ministeri a Manuela Carmena

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha dissenyat una estratègia per pressionar els líders de Podem, Pablo Iglesias, i Ciutadans, Albert Rivera, perquè avalin la seva investidura. Segons el Confidencial Digital, l'objectiu prioritari del PSOE serà que Podem canviï l'abstenció per un «sí» en una nova investidura, quelcom que només pot succeir si «Iglesias escolta IU, En Comú Podem i els representants de la societat civil que reclamen un acord». Fonts socialistes expliquen que quan reaparegui Iglesias als mitjans «i torni a demanar ministres de Podem», la resposta del PSOE serà la següent: «Cal dir-li que estaríem oberts a incloure gent contrastada..., com Manuela Carmena».

L'exalcaldessa de Madrid, que no va acabar precisament bé amb el líder de Podem, «té tota una carrera darrere» i està «perfectament capacitada» per ser ministra, quelcom que «no poden dir alguns dels candidats al govern de coalició proposats al juliol per Pablo Iglesias». D'aquesta manera, el PSOE tornarà a posar Iglesias entre l'espasa i la paret, ja que es veurà obligat a dir «no» a una persona que ell mateix va incorporar al partit fa tot just quatre anys.

Una estratègia similar seguirà el PSOE per demanar l'abstenció de Ciutadans, deixant caure que «persones afins al partit», i que fins i tot han tingut càrrecs de responsabilitat a la formació, poden entrar també en un govern socialista. L'elegit en aquest cas per pressionar Albert Rivera és Toni Roldán. L'exportaveu d'Economia de Ciutadans ja va negociar amb els socialistes l'acord d'investidura de 2016 entre les dues formacions, i en els últims mesos ha advocat per repetir aquest acord de fa tres anys, que va fracassar pel veto de Podem.

En un altre ordre de coses, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va assegurar sobre la possible coalició España Suma que el seu partit «sempre deixarà la porta oberta», perquè ja ha demostrat que «és capaç de ser la cola que enganxi tot el centredreta». Montesinos, que va visitar la Fira de Màlaga, va assenyalar sobre el rebuig de Ciutadans a aquesta fórmula que el PP «a la pràctica, ja és España Suma», ja que «és capaç de parlar, negociar i consensuar en nom de l'interès comú de tots els espanyols».

«El PP deixarà les portes obertes per dialogar i consensuar, amb l'objectiu clar que les polítiques de la Junta d'Andalusia i d'Isabel Díaz Ayuso de baixada d'impostos i de més llibertat arribin a altres institucions en les quals està governant l'esquerra amb uns aliats que són els que són», va insistir.



Proposta de col·laboració

Per part seva, la presidenta electa de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que trucarà a Pedro Sánchez per a concertar una reunió de cara a analitzar la col·laboració entre ambdues administracions sobre aspectes «estratègics» per a l'autonomia.

A més, va destacar que tindran una actitud de «lleialtat» en la relació amb l'Executiu central donat que té un «profund respecte» per les institucions però des de la convicció de defensar la política de baixada d'impostos que desplegarà Madrid, que el PSOE no ha trigat «ni 24 hores a criticar».

La presidenta electa vol trucar a Sánchez previsiblement dilluns que ve després de ser proclamada presidenta per tractar «temes estratègics de Madrid».