L'expresident sudanès confessa haver rebut 82 milions d'Aràbia i els Emirats Àrabs

L'expresident sudanès Omar al Bashir va confessar haver rebut un «regal» de 82 milions d'euros d'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units (EAU), durant la primera sessió del judici contra ell per corrupció i possessió il·legal de divises, càrrecs dels quals va ser acusat després de ser deposat. El dictador, tancat en una cel·la al tribunal i abillat amb vestimenta tradicional blanca i turbant, no va parlar durant el judici, celebrat a l'est de Khartum sota fortes mesures de seguretat, encara que sí va confessar tot el que contenia l'informe presentat per un investigador de la Policia.

Dels 91 milions de dòlars, 25 milions procedirien directament del príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, segons les conclusions del jutge d'instrucció que va realitzar les investigacions preliminars i va interrogar Al-Bashir després de la seva detenció a l'abril. Així mateix, altres 65 milions vindrien de la butxaca de l'exmonarca saudita Abdullah Abdelaziz, que els va lliurar a Al-Bashir en dos paquets, així com un xec d'un milió de dòlars signat pel president de la UEA, Khalifa bin Zayed. L'investigador, Ahmed Ali Areda, va destacar que «aquesat important quantitat de diners trobada no pertany a l'Estat» sudanès.