El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar gestions perquè, «en les properes setmanes», hi pugui haver una trobada entre el president de l'Iran, Hassan Rohani, i el mandatari dels Estats Units, Donald Trump, si bé aquest últim va matisar que aquesta reunió només tindrà lloc «si les condicions són les correctes». «Per a nosaltres hi ha dues coses molt importants: l'Iran no pot tenir mai armes nuclears i la situació no pot amenaçar l'estabilitat de la regió», va destacar Macron en una roda de premsa al costat de Trump, amb qui es va reunir en el marc de la cimera del G7 celebrada a la localitat francesa de Biarritz.

L'Iran ha estat un dels temes que ha marcat la cimera, entre altres raons per la inesperada visita del ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Javad Zarif, en ple debat polític per la continuïtat o revisió de l'acord nuclear subscrit el 2015 i que Trump segueix titllant de «ridícul». El president dels EUA va deixar clar que va ser informat de la visita de Zarif, quelcom que va confirmar Macron. El president francès, preguntat sobre si demanar permís a Trump, va explicar que va «informar» el seu homòleg de la visita en entendre que seria «una bona idea».

D'altra banda, el president dels Estats Units va expressar la seva bona disposició per arribar a un acord comercial amb la Xina sempre que aquest sigui «un bon pacte per als Estats Units», mentre que va destacar la dificultat per tancar un acord amb la UE, tot i que també confia a arribar a una entesa amb els Vint-i-set. «La UE és molt dura a l'hora d'arribar a un acord, preguntin-li a Theresa May», va assenyalar Trump, expressant la seva confiança a poder arribar a un acord amb el bloc europeu sense la necessitat d'imposar aranzels als automòbils d'aquest continent.

En el cas de la Xina, l'inquilí de la Casa Blanca va assenyalar que el gegant asiàtic «vol fer un tracte», fet pel qual va assegurar que els EUA només signaran un acord amb la Xina «si és un bon acord per als EUA», advertint que «d'una altra manera, no hi haurà pacte».

En aquest sentit, el president dels Estats Units va defensar la seva forma de negociar, així com els seus constants canvis de postura sobre les negociacions, que divendres passat semblaven allunyar definitivament la possibilitat d'un acord. «És la forma en què negocio, és molt bona per a mi i encara millor per al país», va afirmar, apuntant que algú hauria d'haver defensat la posició dels Estats Units fa molts anys.

Paral·lelament, Trump va insistir en el seu objectiu que Rússia torni al G7, una idea que va generar divisions en aquesta cimera del grup, tot i que va dubtar de la conveniència de convidar aquest país a la cita del 2020, que serà als Estats Units. «Crec que és millor tenir Rússia dins de la tenda de campanya que fora», va afirmar.

Macron va destacar per la seva part que a Biarritz hi ha hagut una llarga discussió sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna. El president francès, qui es va reunir una setmana abans d'aquesta cita amb el president rus, Vladimir Putin, va destacar que no hi va haver avanços sobre el retorn de Rússia al grup, i si bé és potestat de l'Estat que exerceix la presidència temporal convidar altres països a la cimera, va explicar que el retorn a un G8 necessita unanimitat.



Cimera a casa de Trump

En tot cas, el president nord-americà va anunciar la seva intenció que la cimera del G7 de l'any vinent se celebri en una propietat seva situada al costat de Miami. El lloc pensat per Trump és el complex de golf i vacances Doral Trump National Miami Golf Resort, que segons el president dels EUA ofereix una localització ideal, tot destacant que està «a pocs minuts de l'aeroport» d'aquesta ciutat.