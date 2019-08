El Partit Demòcrata i el Moviment Cinc Estrelles pacten un govern de coalició a Itàlia dirigit per Conte

El president italià, Sergio Mattarella, encarregarà avui al dimissionari primer ministre, Giuseppe Conte, la formació d'un nou Govern, després que el Partit Demòcrata (PD, centreesquerra) i l'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) acordessin unir-se en coalició. Un cop Mattarella li faci aquest encàrrec, Conte l'haurà d'acceptar «amb reserves», una fórmula que implica l'obligatorietat de tornar davant el cap de l'Estat per a comunicar-li si es tenen o no els suports parlamentaris suficients per governar. El següent pas de Conte serà llavors elaborar la llista de ministres i presentar-la a Mattarella.

El cap d'Estat va decidir finalment convocar Conte després d'escoltar ahir, en la segona ronda de consultes amb les formacions polítiques, que el PD i el M5S havien arribat a un acord per dirigir el país de forma conjunta i amb Conte com a primer ministre. El secretari nacional del PD, Nicola Zingaretti, va confirmar a Mattarella que el seu partit estava disposat a governar amb el M5S i va insistir que la intenció és construir un gabinet durador i sòlid.

A més, va avançar que les dues formacions han trobat punts en comú en assumptes com un creixement econòmic basat en la legalitat i la protecció del medi ambient o l'aprovació de polítiques econòmiques que fomentin la igualtat social, territorial, generacional i d'homes i dones.

Per la seva banda, el líder del Moviment Cinc Estrelles, Luigi Di Maio, va argumentar que el seu partit «no eludirà la seva responsabilitat» i va recordar que segueix sent la força més votada a les generals de març de 2018, quan va obtenir prop d'un 33% dels vots. Va rebutjar referir-se a un dels esculls que han dividit les dues formacions en els últims dies, i és qui exercirà de vicepresident del Govern, ja que el M5S vol que sigui Di Maio. Mentre el PD argumenta que ha de ser un membre de les seves files, ja que Conte ha estat designat pel Moviment Cinc Estrelles.

L'ultradretà Matteo Salvini, el gran perjudicat per aquesta situació, va insistir que el país hauria de celebrar eleccions anticipades i va opinar que un Executiu entre el M5S i el PD no serà durador. «Que em digui algú, sense riure, si el M5S i el PD poden formar un Govern durador. No seria més fàcil organitzar una campanya electoral que doni una coalició forta per als propers cinc anys?», va preguntar, en referència a l'aliança del seu partit, la Lliga, amb Forza Itàlia i els Germans d'Itàlia.