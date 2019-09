El Parlament britànic veta el Brexit sense acord que vol imposar Johnson

La Cambra dels Comuns es va rebel·lar contra el primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, en aprovar que es comenci a tramitar una llei que impedeixi una sortida sense acord de la Unió Europea (UE). Per 328 vots a favor i 301 en contra, els diputats van arrabassar al Govern el control de l'agenda parlamentària per debatre a partir d'avui, per un procediment d'urgència, una legislació que forci Johnson a sol·licitar una pròrroga del Brexit si no s'arriba a un pacte abans del 31 d'octubre. D'aquesta forma, els parlamentaris crítics amb la línia fixada per Johnson preveuen presentar una llei que limitarà el marge d'actuació del primer ministre. El Govern estaria obligat a sol·licitar una pròrroga del Brexit -fins al 31 de gener- si no aconsegueix que es ratifiqui algun pacte amb la UE abans del 19 d'octubre o un permís específic del Parlament per a una sortida sense acord.

Johnson va descriure aquesta llei com una «rendició» i va acusar els seus detractors de limitar el marge negociador del Govern amb la Unió Europea. El primer ministre britànic, que es va estrenar a la Cambra dels Comuns amb una derrota, va al·legar que la seva intenció segueix sent la de negociar un acord perquè el Regne Unit pugui sortir amb garanties el 31 d'octubre.

Johnson va anunciar que presentarà una moció perquè el Parlament decideixi si es convoquen eleccions generals anticipades si s'aprova una llei que veti un Brexit dur. «Jo no vull unes eleccions, pero si els diputats voten per provocar un altre retard inútil del Brexit, doncs aquesta serà l'única forma de resoldre això», va afirmar el primer ministre. El 14 d'octubre apareix com la data més probable d'uns comicis generals anticipats.



Decisió sorprenent

El Govern, però, ja no compta amb una majoria dins de la Cambra dels Comuns, després que un diputat tory, Philip Lee, es passés a les files del Partit Liberal Demòcrata, precisament pel seu malestar per la línia marcada per Johnson al voltant del Brexit.