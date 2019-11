Sánchez i Iglesias anuncien un acord de Govern basat en la "lleialtat" i per a quatre anys

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, han anunciat avui un acord per desbloquejar la formació de Govern basat en la "lleialtat" i per a quatre anys i han demanat "generositat" a la resta de les forces polítiques per poder sumar els suports necessaris per a la investidura.

Tots dos han signat al Parlament un document amb les bases d'aquest acord, que desenvoluparan en les properes setmanes en què també es decidirà l'estructura de govern i la seva composició. Sobre aquesta última qüestió, Sánchez ha precisat que hi ha "voluntat d'aprofitar els perfils més idonis per a les tasques de govern".

El cap de l'Executiu en funcions ha precisat que l'acord neix per obrir-se a altres forces polítiques per aconseguir una "majoria viable i sostinguda" i per a això obrirà una ronda de contactes amb la resta dels grups polítics.

Iglesias abraça Sánchez després de signar l'acord | Reuters

Pablo Iglesias, per la seva banda, ha agraït a Pedro Sánchez seva generositat i disposició per a constituir un govern amb Unides Podem i ha demanat "deixar enrere qualsevol retret". Ha destacat també que aquest govern serà progressista amb l'experiència de l'PSOE i la "valentia" de Podem.

Referència a Catalunya

L'acord per formar un "govern progressista de coalició" es compromet a "garantir la convivència a Catalunya" i la "normalització" de la vida política fomentant el diàleg "sempre dins de la Constitució".

El document precisa que les dues formacions tenen oberta encara una negociació sobre l'estructura i el funcionament del nou govern, que mirarà de situar Espanya com un "referent de la protecció dels drets socials a Europa, tal com els ciutadans han decidit a les urnes".