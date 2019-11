ERC segueix en el "no" a Sánchez i insisteix en una taula entre governs

ERC va ratificar ahir que la seva posició, després de dues hores i mitja de reunió amb el PSOE, segueix sent negativa respecte a la investidura de Pedro Sánchez i va insistir a reclamar una taula de negociació entre governs "sense apriorismes ni temes vetats", però tornarà a parlar amb els socialistes el dia 3 de desembre.

Els republicans catalans han emès un comunicat de cinc punts en el qual apunten que les dues parts reunides aquest dijous al Congrés "han establert un punt de partida comú en constatar la necessitat d'abordar políticament un conflicte que és, essencialment, de naturalesa política" .

Reconeix ERC que en aquesta primera reunió entre els equips negociadors per abordar la viabilitat de la investidura de Sánchez "els diagnòstics de les parts no són coincidents", malgrat la qual cosa "comparteixen la necessitat de poder reprendre la via del diàleg entre partits i institucions, així com implicar en aquesta la societat civil".

I afegeix que es tracta d'un diàleg que "ha de ser obert i sincer".

Anuncia també el partit català que els sis interlocutors han acordat tornar a entrevistar-se dimarts 3 de desembre al Congrés dels Diputats, després de la sessió constitutiva de la Cambra, que començarà a les deu del matí.

Igualment explica ERC que els seus negociadors han traslladat als socialistes "que la solució democràtica per a Catalunya passa per una taula de negociació que es fonamenti en quatre pilars: Que sigui entre governs, sense apriorismes ni temes vetats, amb calendari i amb garanties de compliment".

I en l'últim punt de la seva nota el partit manifesta que la seva posició respecte a "una eventual investidura" de Sánchez després de les converses d'avui dijous "segueix sent negativa".

El comunicat ha estat emès més d'una hora després que acabés la reunió bilateral celebrada al Congrés.

Per part del PSOE han assistit la portaveu del grup socialista al Congrés, Adriana Lastra, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i el ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos.

En nom d'ERC han participat el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, i el president de el Consell nacional dels republicans, Josep Maria Jové.