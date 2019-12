França crearà una oficina de lluita contra els crims d'odi

El Govern de França va anunciar la creació d'una oficina de lluita contra els crims d'odi arran de l'increment d'incidents antisemites al país. El ministre d'Interior, Cristophe Castaner, va assenyalar que el nou organisme estarà sota l'autoritat de director general de la Gendarmeria i coordinarà activitats de prevenció, recopilació d'informació i investigacions judicials «davant els atacs recurrents contra la llibertat de pensament, religió o filosofia».

Castaner va visitar durant la jornada la localitat de Westhoffen, al departament de Baix Rin, on dimarts van ser profanades més d'un centenar de tombes al cementiri jueu de la ciutat. «Profanar una tomba, tacar una sepultura i vexar la memòria dels nostres morts. Què hi ha més covard, vil i odiós?», es va preguntar el ministre a través del seu compte a la xarxa social Twitter. «Aquí, a Westhoffen, ho repeteixo: combatrem amb totes les nostres forces perquè el verí antisemita no contamini mai la República», va assegurar. A més, les autoritats van localitzar pintades antisemites en un cementiri jueu proper a Schaffhouse-sur-Zorn.