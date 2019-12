Els presidents de Rússia i Ucraïna es reuneixen per resoldre la crisi de Crimea

El president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, van mantenir a París la seva primera trobada cara a cara per solucionar el conflicte de Crimea, amb la qual van escenificar el desglaç de les relacions bilaterals després d'anys de tensió. Zelenski i Putin es van reunir poc després de la conclusió al Palau de l'Elisi de la cimera del Quartet de Normandia entre els dirigents d'Alemanya, Rússia, França i Ucraïna. El Quartet de Normandia busca resoldre el contenciós territorial i bèl·lic de les milícies separatistes de l'est d'Ucraïna, avalades per Moscou. Prèviament, Zelenski i Putin havien mantingut sengles reunions bilaterals amb el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel.

El ministre d'Economia d'Ucraïna, Timofei Milovánov, va xifrar entre 45.000 milions d'euros i 135.000 milions les pèrdues del país provocades per l'«agressió russa» i va fer una crida a donar suport al president de cara a la reunió amb Putin. Va indicar en el seu compte de la xarxa social Facebook que «les estadístiques de les pèrdues econòmiques per l'agressió russa» assenyalen que «el 2014-2015 només les directes van ser equivalents al 15% o 20% del PIB».

Paral·lelament, el Govern de Rússia va afirmar que ha donat en els últims set mesos la ciutadania a 125.000 persones que resideixen a les zones de l'est d'Ucraïna en mans dels separatistes. El ministre d'Interior rus, Vladímir Kolokoltsev, va detallar que Moscou ha rebut «més de 160.000 sol·licituds» des d'abril a la província de Rostov -a prop de la frontera amb Ucrania-, al mateix temps que va confirmar que «l'admissió de la ciutadania ha estat adoptada per 125.000 persones».

L'anunci va ser realitzat després d'una trobada de la comissió interministerial sobre el «reassentament voluntari de compatriotes que viuen a l'estranger», tal com va confirmar el Ministeri d'Interior en un comunicat.

El president rus, Vladímir Putin, va ratificar a l'abril una llei per accelerar els procediments per lliurar la ciutadania als residents a les regions ucraïneses de Donetsk i Luhansk, en mans dels separatistes. La mesura va provocar que les autoritats ucraïneses elevessin la qüestió al Consell de Seguretat de Nacions Unides, mentre que el president ucraïnès va oferir en resposta la ciutadania ucraïnesa als russos residents en territori ucraïnès.

En un altre ordre de coses, dues activistes de Femen van intentar boicotejar l'inici de la cimera sobre Ucraïna. Les dues joves van intentar entrar al Palau de l'Elisi, seu de la presidència gala, amb el pit descobert i cridant: «Atureu la guerra de Putin».