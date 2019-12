JxCAT forma grup amb Més País, BNG i Compromís al Congrés per sortir del Mixt

JxCat s'aliarà amb els nacionalistes gallecs del BNG, els valencianistes de Compromís i amb Més País, l'agrupació que lidera Íñigo Errejón, per formar grup parlamentari propi i sortir-se del Mixt. L'aliança es va registrar sota el nom de Grup Múltiple poc abans que acabés el termini donat per la Mesa del Congrés.

Fonts parlamentàries van explicar que l'aliança s'ha fet per un criteri merament «instrumental», lluny d'afinitats ideològiques, i per això, si la Mesa dona el vistiplau, la portaveu inicial serà Laurà Borràs, representant del grup més nombrós, és a dir, JxCat. Borràs apareix, per tant, com a portaveu en l'escrit que van presentar aquests partits, mentre que Errejón és proposat com a portaveu adjunt. Els llocs seran rotatoris.

Paral·lelament, els diputats d'UPN (membres de la coalició Navarra Suma), Coalició Canària (CC), Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Existeix van registrar també ahir al Congrés el grup parlamentari Espanya Plural.