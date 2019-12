Dimiteix el «ministre» de les pensions en plena crisi als carrers a França

En ple pols amb els sindicats i en vigília d'una gran jornada de mobilitzacions, el Govern francès va perdre l'arquitecte de la reforma de les pensions, Jean-Paul Delevoye, l'home destinat a dirigir les negociacions per desbloquejar el conflicte. Un cop dur per al Govern d'Emmanuel Macron, que treballa contrarellotge per desactivar el front sindical i el consegüent bloqueig dels transports públics abans de Nadal.

La permanència a l'Executiu de Delevoye, de 72 anys, amb una llarga carrera política a gabinets conservadors i amb un tarannà conciliador que ha estat lloat fins i tot pels sindicats, s'havia convertit en insostenible en els últims dies. Quan al setembre passat Macron decidir incloure'l al Govern, després de dos anys en què va tenir l'encàrrec de dissenyar la reforma de les pensions, Delevoye no va declarar alguns dels llocs que ocupava. No ho va fer, segons el seu propi relat, perquè eren butaques a fundacions o associacions sense remuneració, quelcom que, segons el seu parer, no l'invalidava per seure al Consell de Ministres.

Per altra banda, les autoritats franceses van informar que preveuen al voltant d'un milió de persones mobilitzades a les manifestacions d'avui, en una nova jornada de vaga general convocada contra la reforma de les pensions, acompanyada per una jornada més, que serà ja la tretzena, de vaga indefinida al sector dels transports.