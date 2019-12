La borrasca «Fabien» assola la Península i provoca sis morts

Fabien, la tercera borrasca profunda en menys d'una setmana que escombra pràcticament tota la Península, ja ha provocat sis morts, l'últim dels quals un granadí que va ser arrossegat per l'aigua mentre circulava amb un vehicle tot terrent a Huéscar. La víctima és un home de 44 anys que va haver de ser alliberat, ja que havia quedat atrapat dins del cotxe. El succés es va registrar poc abans de la una del migdia, moment en què un veí va alertar de la presència d'un vehicle que havia bolcat en un encreuament situat en el quilòmetre 13 de la A-4301, coneguda com a carretera de la Llosa, i que es tracta d'una via de muntanya que envolta pics de més de 2.000 metres d'altitud.

Poques hores abans, una dona va morir a l'Hospital Clínic de Madrid després de caure-li una cornissa d'un edifici del centre de la capital. La dona era coreana i tenia 32 anys. Amb aquests ja són sis els morts provocats pel fort temporal de vents huracanats, pluges intenses, desbordament d'aigua en nombroses carreteres i el desbordament de rierols i capçaleres.

El nou temporal de vent, mar i pluja va deixar la matinada d'ahir ratxes de vent huracanat de fins a 126 quilòmetres per hora a l'estació d'Estaca de Bars, a Galícia.

Davant aquesta situació, l'Agència Estatal de Meteorologia mantenia l'alerta vermella (risc extrem) a Galícia i Astúries, on es va haver d'activar l'avís vermell per ratxes de vent de més de 140 quilòmetres per hora i ones de fins a 10 metres.

Les intenses pluges també van ser protagonistes en gran part d'Espanya, amb major incidència en punts de la conca del Xúquer, on a primeres hores d'ahir, l'Ajuntament de Conca va tallar tots els accessos per als vianants a les zones de la ribera del riu al seu pas per la capital, després que el cabal superés els 200 metres cúbics per segon, la xifra més alta dels últims anys.

A l'embassament de la Toba, situat en la zona alta del Xúquer, les intenses i generalitzades pluges van propiciar que es dupliqués l'aigua embassada en les últimes 24 hores, registrant ja 7,6 hectòmetres cúbics, segons dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Els efectes del temporal també es van deixar notar a la capçalera del Segura, que, després d'intenses pluges de més de 100 litres per metre quadrat en aquest riu i en afluents com el Mundo a la província d'Albacete, es van desbordar al seu pas per Yeste i Riópar, respectivament.

A Castella-la Manxa, al municipi de Yeles (Toledo), una vintena de persones, pertanyents a tres famílies, van haver de ser evacuades ahir al matí en llanxes pneumàtiques dels seus habitatges per bombers i serveis de l'ordre degut al desbordament del rierol Guatén.

Madrid va començar el dia amb un avís taronja per ratxes màximes de vent previstes de 100 quilòmetres per hora a la serra i de 70 quilòmetres a la zona metropolitana, la qual cosa va motivar el tancament al públic els jardins del Retiro, a més dels parcs de la Quinta de la Fuente del Berro, Quinta de los Molinos y Torre Arias, Sabatini, El Capricho, Rosaleda, parque del Oeste, Juan Carlos I i Juan Pablo II.

A Castella i Lleó, i malgrat les intenses precipitacions, la situació de la conca del Duero va millorar considerablement durant la matinada d'ahir i va rebaixar a 19 trams la situació d'alarma, catorze menys que fa vint-i-quatre hores, i 31 van restar en alerta. Les zones més afectades es troben altre cop a les províncies de Lleó, Palència i Zamora, però amb un menor nombre d'incidències que les esdevingudes.

No obstant això, el desbordament dels rius en aquesta comunitat va ocasionar nombroses inundacions en les carreteres de les xarxes estatal, autonòmica i provincial en la majoria de les províncies.

A l'estret de Gibraltar es van haver de cancel·lar múltiples viatges de vaixells i altres serveis entre els ports de Cadis i Algesires.