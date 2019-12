Sòria i Segòvia reben en exclusiva dos dels cinquens premis

Sòria -amb el 75206-, Segòvia -amb el 54527- i Palamós -23059- es van adjudicar en exclusiva els cinquens premis de la Loteria Extraordinària de Nadal repartint als afortunats 6.000 euros per cada dècim premiat. Els altres cinc cinquens premis (06293, 66212, 74770, 69823 i 81610) van viatjar per administracions de tot Espanya, que van rebre amb lògica alegria la sort de multiplicar els seus dècims per centenars de milers d'euros i que esperen que serveixin per promocionar els seus pobles i ciutats, que han quedat associats amb la sort.

A Sòria, el bar Queru, situat en ple centre de la ciutat, va repartir bona part dels 9,2 milions del 75206. La resta va ser venuda a finestreta dècim a dècim a l'administració del número 2 del Collado, que va distribuir en exclusiva el número premiat. Paral·lelament, els deu milions d'euros del 54527 es van quedar a Segòvia, en ser venuts a l'administració número 42, situada al Carrer José Zorrilla, també al centre de la ciutat, de manera que tot va quedar molt repartit.

Va costar vendre el 74770, el cinquè dels vuit cinquens, «perquè té molts sets», va admetre el gerent d'una administració de Lorca (Múrcia), Pedro Roldán, on es va vendre un bon pessic de dècims. A última hora, va vendre l'últim dècim d'aquest número una administració de Plasencia (Extremadura) que en gran part s'havien emportat treballadors de l'oficina del Servei Extremeny d'Ocupació.

El número també es va resistir a l'administració número 6 de Santa Coloma de Gramenet «perquè s'havia quedat endarrerit i l'hem hagut de posar per endavant per vendre'l», va explicar el seu propietari, Manuel Molero, que va distribuir més de dos milions d'euros.

Segur que l'administració de l'avinguda del Mediterrani 67 de Roquetas de Mar (Almeria) té més clients després d'haver repartit 30 sèries dotades amb 1.800.000 euros del 06293, un altre cinquè, un establiment que ja va donar el primer premi del sorteig de Sant Valentí. L'últim dels cinquens a sortir, el 81610, va repartir premis en un centre comercial de Zamora (que va tornar molts dels bitllets perquè aquest número havia arribat en segona consignació i havia tingut menys temps per vendre'ls), i a les localitats murcianes d'Águilas i San Pedro del Pinatar.