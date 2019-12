PP i Cs demanen explicacions a Sánchez pel seu «silenci» sobre les «pressions» dels republicans

El PP i Cs van sol·licitar la compareixença al Congrés de Pedro Sánchez davant el seu «greu silenci» malgrat les «pressions» a l'Advocacia de l'Estat que, al seu parer, està posant ERC com a condició per no bloquejar la investidura. Des del PP, Teodoro García Egea va assenyalar que als independentistes «els ha tocat la grossa amb Pedro Sánchez». Un president que, segons el PP, està «disposat a fer miques la separació de poders» per tal de seguir al Palau de la Moncloa. A més de la petició de compareixença de Sánchez, el PP va presentar un escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) perquè executi immediatament la condemna d'inhabilitació de Junqueras i eviti que pugui ocupar el seu escó al Parlament Europeu. Per la seva banda, el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, va exigir al Govern que tregui les seves «urpes polítiques» de l'Advocacia de l'Estat i ha expressat la seva preocupació per les peticions d'ERC a favor de l'excarceració de Junqueras. Segons la seva opinió, seria «una barbaritat jurídica» la sortida temporal del líder independentista català per a prendre possessió com a eurodiputat. El també advocat de l'Estat va recordar que no poden ser diputats els que compleixen pena privativa per una condemna ferma i, per això, va demanar que s'executi la pena d'inhabilitació de Junqueras, ja que no està a la presó provisional, sinó condemnat en ferm.

"Junqueras no té la condició d'eurodiputat ha afegit i, si l'Advocacia s'aparta d'aquest criteri, el Govern haurà de donar explicacions", ha alertat.n.