Parir a 82 quilòmetres de casa: "El viatge en ambulància va ser etern"

Mare, pare i nadó estaven ahir a la planta de Ginecologia de l'CHUO. // Iñaki Osorio

Atenea, de 3,2 quilos de pes i un aspecte saludable, amb la vida acabada d'estrenar pintant la seva pell de color rosat, es refugia a la falda del seu pare José Bahamonde, mentre la seva mare, Izaskun Pérez, acaba de menjar . A les 3.45 hores de la matinada de diumenge, la petita va néixer per part natural al Complex Hospitalari Universitari d'Orense (CHUO). Va venir al món a una hora de casa seva.

Els seus progenitors resideixen a Oímbra, un municipi que limita amb Portugal i està a 82 quilòmetres per l'autovia A-52. Izaskun va haver de donar a llum al CHUO, després de ser derivada a mitjanit des de l'hospital comarcal de Verín, sense servei de sala de parts des de l'1 de desembre excepte per a situacions urgents. Si era el cas, la seva dilatació encara no era avançada, però va arribar a l'hospital de la ciutat i no va trigar a posar-se de part. "El viatge va ser horrorós. L'ambulància va ser horrible. El noi ho va fer el millor que va poder, però és un camí llarg, vas amb moltíssim dolor, no et pots moure i hi ha molt sot en el camí. A mi se m'ha fet etern" .

Amb 29 anys, és mare primerenca -la mitjana a Orense de les progenitores que tenen el seu primer fill és de 31,46- i va donar a llum a Atenea mitjançant part natural. El seu estat de gestació era de 39 setmanes i no li tocava sortir de comptes fins diumenge que ve, però la petita va avançar la seva vinguda una setmana. El pare es va posar al volant del cotxe i va traslladar a la seva parella a l'hospital comarcal de Verín. Era la segona embarassada de l'any que acudia a centre públic de la comarca, després del naixement allà, en els primers minuts del dia 3, de Anddrea Larisa, abans que arribés el pediatre des d'Orense. En aquest cas, la mare no va autoritzar el trasllat a la ciutat. En aquesta última ocasió sí va haver viatge, però de la partera, tal com va avançar Diari do Támega.

Izaskun i José van arribar cap a les 23.30 hores a Verín. La dilatació era encara petita i permetia un trasllat a la ciutat sense que el part és imminent, en teoria. La derivació es va produir a les 0.30 hores per decisió del ginecòleg de guàrdia, Rogelio Viñán, d'acord al protocol establert. Són diversos els nadons de Verín, que han hagut de néixer a Orense, a un mínim de 45 minuts de casa. "Van quatre o cinc, dos d'ells per cesària", assenyala el metge.