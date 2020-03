Demanen que nens i estudiants no es concentrin perquè el tancament sigui més eficaç

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat a nens i estudiants que no es concentrin perquè el tancament educatiu sigui més eficaç. Trilla ha remarcat a Catalunya Ràdio que aquesta mesura s'ha pres per reduir desplaçaments i evitar concentracions. "S'ha d'estar sol, aïllat, els estudiants no poden agrupar-se. Allunyem les persones i reduïm el risc de contagi", ha demanat. Pel que fa al confinament a l'Anoia, ha considerat "encertada" la mesura, encara que sigui dura. També ha volgut donar les gràcies a la consellera de Salut, que té tota la família a dintre de la zona de confinament. Trilla ha dit que és "esperable" que es detectin més casos en els propers dies, també perquè hi ha un augment notable de proves.

"Els criteris s'han rebaixat i ara s'han ampliat les zones de risc, gent que té símptomes no tan greus es fa la prova", ha argumentat.Trilla ha destacat, però, que una bona notícia és que en poc temps s'acabarà l'epidèmia de grip, si no és aquesta setmana, serà la següent.