Itàlia castiga amb multes i fins i tot presó l'incompliment del confinament

Itàlia va estendre aquesta setmana el confinament a tot el país i per aquelles persones que se'l saltin es preveuen multes i fins i tot penes de presó per aquells que desobeeixin les ordres del govern. Les sancions per desplaçar-se pel país sense cap raó justificada es castiga amb multes de fins a 206 euros o tres mesos de presó.

Però per aquells que provoquin contagis infectant fonts d'aigua o altres bens de consum, les penes de presó oscil·len entre els 3 anys i la cadena perpètua en funció de les conseqüències sanitàries. El tipus de delicte i la pena depèn dels efectes, però també hi ha penes de presó de fins a 21 si s'infecten persones considerades grup de risc. Itàlia va superar ahir els 1.000 morts per coronavirus i ja té 15.113 casos. L'últim balanç de les autoritats italianes apunta que els contagis han augmentat en 2.651 en les darreres 24 hores, mentre que les morts ho han fet en 180. Del total de persones que des de l'inici del brot s'han compatibilitzat com a infectats, 1.258 ja s'han curat, el que suposa que 213 s'han recuperat del virus en les darreres 24 hores.



Advertència a Espanya

L'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi, en declaracions a la cadena CNN va advertir a Espanya i altres països de la Unió Europea que no cometessin els «mateixos erros que Itàlia» davant la pandèmia del coronavirus. «No perdeu el temps. Itàlia ho va fer i va ser un error. Si-us-plau, França, Alemanya, Regne Unit, Espanya, hem d'evitar-ho», va alertar Renzi.