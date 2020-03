La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dona positiu al test de coronavirus

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha donat positiu al test de coronavirus, segons ha anunciat a través de Twitter. En un vídeo publicat a les xarxes socials aquest dilluns, Díaz Ayuso ha explicat que seguirà treballant però aïllada al seu domicili. La presidenta de la Comunitat de Madrid –l'autonomia amb més casos de coronavirus de l'Estat- ha relatat que va començar a notar "els símptomes de sempre de l'al·lèrgia" i diumenge va tenir tos. Per això, es va repetir les proves que ara han donat positiu. "Em trobo amb total normalitat", ha afirmat, i ha remarcat que seguirà "al capdavant del dispositiu" que la Comunitat de Madrid ha posat en marxa contra la covid-19.

En un comunicat, la Comunitat de Madrid ha assegurat que el positiu de Díaz Ayuso "no altera en absolut les seves funcions com a cap de l'executiu autonòmic madrileny" i que seguirà exercint-les des de casa.

"Per això, ja s'han instal·lat al seu domicili tots els elements tècnics i informàtics per poder estar connectada" i teletreballarà. "Mantindrà diàriament videoconferències i contacte telefònic" amb els membres del seu govern així com els seus col·laboradors més propers. També seguirà en contacte telemàtic amb el centre de control permanent de Madrid sobre la covid-19.

"Abans del seu positiu, ja s'havia pres la decisió que des d'avui, 16 de març, la presidenta madrilenya treballés únicament des del seu despatx a la Puerta del Sol, sense desplaçaments ni reunions presencials" i que les reunions amb el seu govern fossin per videoconferència.

Aysuo ha explicat al vídeo publicat a les xarxes socials que diumenge va tossir durant una entrevista en directe. "Per això vaig repetir les proves i cuidar del meu entorn laboral", ha dit. Díaz Ayuso ja s'havia fet una primera prova fa uns dies que van donar negatiu i després de la qual va seguir treballant amb normalitat.