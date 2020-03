El Registre obrirà al matí i a la tarda de dilluns a diumenge per inscriure defuncions

El Ministeri de Justícia ha ordenat als registres civils que durant l'estat d'alerta pel coronavirus es mantinguin oberts en horari de matí i tarda, cada dia de la setmana, per a la inscripció de defuncions i l'expedició de les llicències d'enterrament.

Així ho disposa Justícia en una resolució, datada aquest dilluns, sobre mesures excepcionals per al registre civil durant la pandèmia del Covid-19 i que estableix un horari de dilluns a diumenge en l'horari habitual de matí i entre les cinc de la tarda i les vuit del vespre. Un servei que no s'acumularà als ja acordats per als registres civils.

Justícia recorda que per a aquests tràmits, els registres ja tenien atenció permanent durant les hores habituals, però l'evolució de virus ha produït un significatiu augment de les víctimes, el que exigeix ??adoptar més mesures.

Perquè, segons figura en el text de la resolució, cal donar destinació final als cadàvers «amb la màxima agilitat possible» per, d'aquesta manera «evitar que es pugui produir la seva acumulació en hospitals o tanatoris».

«L'acumulació dels cadàvers -afegeix- no guarda el degut respecte pels que han mort i produeix una terrible sensació de desolació en el personal sanitari, així com un sentiment d'impotència en les famílies que no poden acomiadar dels seus familiars».

Perquè els familiars puguin disposar en el menor temps possible el que estimin oportú sobre les exèquies del seu familiar, Justícia ha dictat aquesta ordre, d'acord amb les comunitats que tenen aquesta competència transferida, el Consell General de Poder Judicial i la Fiscalia General de l'Estat.