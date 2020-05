Montilla justifica el seu fitxatge per Enagàs i diu que renunciarà a la pensió d'expresident

L'expresident de la Generalitat i exministre José Montila, que entrarà a formar part del Consell d'Enagàs, juntament amb el també exministre José Blanco, va explicar ahir que deixarà de percebre la seva pensió com a excap de l'executiu català.

Aquesta setmana, el Consell d'Administració d'Enagás ha aprovat la proposta de nomenament de Montilla com a conseller independent, una incorporació sobre la qual ha volgut parlar el mateix expresident català en un comunicat. «L'entrada en vigor de la condició de conseller d'Enagás comportaria, òbviament, deixar de percebre la pensió que, d'acord amb la llei 6/2003, em correspon com a expresident de la Generalitat», explica Montilla.

Després d'haver exercit els càrrecs de ministre, de president i, entre el 2011 i el 2019, de senador, Montilla assenyala que la seva «incorporació al Consell d'Administració d'Enagás», li permetrà «aportar l'experiència i coneixements acumulats en el funcionament d'una companyia que, com totes les del sector energètic, té per davant reptes transcendents per al país, per a les seves empreses i per a la sostenibilitat de la seva economia».

«Les característiques de l'empresa, que forma part d'una activitat regulada de gran valor estratègic, amb funcions de servei públic i amb un accionista de referència que és l'Estat, em permetran continuar amb el compromís amb Catalunya i amb Espanya», subratlla.



Enagàs ho justifica

Enagás justifica els fitxatges com a consellers dels exministres de governs socialistes José Blanco i José Montilla, així com de Cristóbal José Gallego, membre de la Comissió d'Experts per a la transició energètica que va impulsar l'anterior Govern i de l'El Observatori Crític de l'Energia afí a Podemos, en la necessitat de portar nous perfils al seu consell d'administració que «aportin valor afegit» en la gestió d'una situació d'emergència com l'actual per la crisi de la covid-19.

En la documentació remesa a la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV) per a la seva pròxima junta general d'accionistes, convocada per al 30 de juny, Enagás assenyala que en l'actual context ha d'estar preparada per als efectes econòmics del Covid-19 en les seves activitats regulades i la seva retribució, per la qual cosa es veu en la «necessitat de reforçar» el seu consell davant una situació d'emergència «amb noves aportacions i sense prescindir de les que continuen sent necessàries», portant així a proposar l'augment dels actuals 13 membres a 16, el nombre màxim