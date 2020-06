Uns 1.400 nens s'han contagiat a Espanya des de l'inici de la pandèmia

Al voltant de 1.400 nens han estat contagiats per coronavirus a Espanya des de l'inici de la pandèmia i una quarta part d'ells ha requerit hospitalització, segons l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), que demana "redoblar esforços", perquè la tardor suposarà "un nou repte assistencial "a la població infantil.

Així ho ha posat de manifest la pediatra Cristina Calvo, portaveu de l'AEP i experta en la Covid-19 aquest dijous, durant la celebració de la primera Trobada Digital de l'Especialitat, on ha explicat que aquesta xifra d'afectats en l'àmbit pediàtric suposa menys de l'1% dels casos diagnosticats a Espanya.

De cara a la tardor, tot i això, l'especialista adverteix que és necessari preparar-se per afrontar un "possible rebrot" de la malaltia, que se sumi a altres infeccions habituals dels nens, com el virus respiratori sincicial o la grip.

Segons ha explicat aquest pediatre, la pandèmia no ha afectat de manera important als menors immunodeprimits sinó que "sembla" que afecta en general a nens sans, tot i que creu que és aviat per treure conclusions perquè encara s'estan realitzant investigacions.

Durant la celebració del congrés telemàtic, la portaveu de l'AEP ha explicat que per als nens infectats de coronavirus s'ha optat per un "tractament conservador simptomàtic", encara que en casos més greus que han requerit hospitalització s'han emprat antivirals com hidroxicloroquina i remdesivir.

"No s'han registrat efectes adversos i s'intenta sempre que tots els tractaments es facin en el context d'assajos clínics pediàtrics, que són per ara molt escassos però que continuen oberts" subratlla la doctora Calvo.

El tractament dels nens amb patologia crònica ha estat molt similar al dels menors sans, és a dir, hospitalització només quan hagi estat necessari. Segons reconeix la portaveu, al principi van ser "més temorosos" amb aquests pacients i es van hospitalitzar amb més freqüència, però amb l'evolució de la pandèmia "han après" que molts casos es poden atendre de forma ambulatòria.

L'Associació Espanyola de Pediatria, que representa prop de 14.000 especialistes de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària, ha destacat que totes les especialitats pediàtriques han participat durant la pandèmia en la creació de protocols mèdics, han ofert assistència telemàtica les 24 hores del dia i s'han bolcat "tots els seus esforços" per evitar el contagi.

En relació amb els calendaris de vacunació, l'AEP adverteix que les cobertures han experimentat una baixada en els últims mesos per l'emergència sanitària, encara que ja "s'està treballant per reprendre la vacunació" no només en els més petits, sinó també en nens i adolescents.

