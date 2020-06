L'OMS comptabilitza 29.858 morts a Espanya, 2.730 més que Sanitat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) comptabilitza 29.858 morts per COVID-19 a Espanya, en contrast amb les 27.128 de les quals ha informat el Ministeri de Sanitat aquest dimecres en el seu últim balanç publicat. Això suposa una discrepància de 2.730 defuncions registrades.

Així es plasma en la pàgina web de l'organisme sanitari internacional, on realitzen un balanç sobre el nombre de casos i defuncions en l'àmbit mundial per la pandèmia. En aquesta estadística, l'OMS informa de les 2.200 morts que van ser eliminades per Sanitat de l'estadística el 28 de maig, mentre afegeix altres 800 decessos datats a 2 de juny.

D'altra banda, l'OMS té notificats 240.308 positius a Espanya des de l'inici de la COVID-19, enfront dels 240.326 del Ministeri de Sanitat. En aquesta sèrie també hi ha diferències entre les dades de l'OMS i els de Sanitat: mentre l'organisme de l'ONU afegeix 85 nous casos de dimecres, el Ministeri va agregar al seu balanç 219 contagis nous.

Les xifres de morts oficials també contrasten amb altres fonts, com l'Institut Nacional d'Estadística o el Sistema de Vigilància de la mortalitat diària (MoMo) de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Segons un informe de l'INE publicat ahir, el nombre estimat de defuncions a Espanya durant les 21 primeres setmanes de 2020, fins al 24 de maig, ascendeix a 225.930 persones, el que suposa un augment del 24,1 per cent (43.945 més) respecte al mateix període de l'any anterior, coincidint amb la pandèmia de COVID-19

