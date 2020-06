La UE avisa sobre el diàleg amb Londres per al Brexit: «no podem seguir així»

El negociador de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier, va lamentar ahir la manca d'avenços a la quarta ronda de negociació amb el Regne Unit, a qui va acusar d'ignorar els compromisos entre les dues parts sobre l'arquitectura bàsica de la futura relació. «No podem seguir així eternament», va assegurar. En una roda de premsa, el polític francès va assenyalar que Brussel·les i Londres no han aconseguit «progressos substancials» des que van començar les seves negociacions per pactar la relació futura un cop finalitzi el desembre d'aquest any el període transitori, que el Govern britànic es nega a prorrogar.

«Només puc dir que no hi ha hagut progressos substancials des de l'inici d'aquestes negociacions. I no podem seguir així eternament. Especialment donat el rebuig continuat de Regne Unit a estendre el període de transició», va destacar Barnier. El negociador europeu va defensar que la UE no demana «res més» del que s'ha acordat en la declaració política sobre el marc de la futura relació que les dues parts ja van pactar. «Ronda darrere ronda, els nostres homòlegs britànics busquen distanciar-se d'aquesta base comuna», va denunciar.

«Hem de cenyir-nos als nostres compromisos si volem avançar», va voler destacar el negociador de la UE, per després utilitzar la ironia en les seves crítiques: «Aquest document (la declaració política) està disponible en tots els idiomes, també en anglès. És una bona lectura, si se'm permet dir-ho», va expressar.