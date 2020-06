Dos anys de presó per a l'exalcalde de Torredembarra per corrupció

Un jutge va condemnar ahir a penes de fins a dos anys de presó l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué, l'exregidor Pere Font i un excàrrec local de CDC, en una de les trames de corrupció del municipi que van donar peu a la causa del 3% sobre el presumpte pagament de comissions a l'extinta formació. Així, el Jutjat Penal número 2 de Tarragona va condemnar Masagué i Font, de CDC, així com Gerard Montserrat, expresident del partit a la població, pels delictes de prevaricació i frau a l'administració, arran de l'adjudicació a dit d'uns xiringuitos de platja per «amiguisme» i «pur clientelisme polític».

Es tracta de la primera sentència sobre les trames de presumpta corrupció política amb epicentre a l'ajuntament de Torredembarra que van destapar el cas 3% de suposat finançament irregular de CDC, una causa que ara instrueix l'Audiència Nacional i en què s'investiga càrrecs i tresorers de l'extinta formació i diversos empresaris pel pagament de comissions il·lícites al partit a canvi de l'adjudicació d'obres i serveis.

Concretament, la sentència, que no és ferma, condemna l'exalcalde de CDC a dos anys de presó i 17 d'inhabilitació, Gerard Montserrat a dos anys de presó i nou i mig d'inhabilitació, i Font a un any i sis mesos de presó i 15 d'inhabilitació, i els obliga a indemnitzar l'Ajuntament de Torredembarra amb 30.212 euros.

Segons dona per provat la sentència, els tres condemnats es van concertar el 2011 per adjudicar a dit 3 xiringuitos d'estiu de les platges de Torredembarra a l'empresa del dirigent local de CDC, que havia perdut la concessió perquè, en anteriors temporades, no els va retirar en el termini establert ni va pagar el cànon d'ocupació.

D'aquesta manera, Montserrat va resultar beneficiat amb l'arrendament i posterior compra de tres xiringuitos de platja d'aquest municipi de venda de menjar i begudes.