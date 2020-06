Cañizares diu que una vacuna del virus es fabrica amb cèl·lules de fetus avortats

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va aprofitar la missa solemne del Corpus Christi del diumenge per fer eco d'una afirmació –desmentida per la comunitat científica– que ha sorgit entre una part del moviment antivacunes en les últimes setmanes arran de la carrera per trobar l'antídot al coronavirus. Segons l'arquebisbe, «una d'aquestes vacunes es fabrica a base de cèl·lules de fetus avortats». El religiós va anar més enllà i va assegurar que «el dimoni existeix en plena pandèmia i que intenta dur a terme recerques per a vacunes i per a curacions. Ens trobem amb la dolorosíssima notícia que una de les vacunes es fabrica a base de cèl·lules de fetus avortats. Així de clar. I això és inhumà, això és cruel, i davant això no podem lloar-ho ni beneir-ho, tot el contrari», va dir Cañizares.