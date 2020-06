L'FBI investiga les morts de dos homes negres que van aparèixer penjats en arbres

Protesta per la mort de Robert Fuller

Protesta per la mort de Robert Fuller Reuters

L'FBI ha obert investigacions per almenys dos casos de persones de raça negra que han aparegut mortes penjant d'arbres en els últims dies en diferents punts dels Estats Units, van anunciar aquest dilluns autoritats locals.

Una d'aquestes presumptes víctimes va ser Robert Fuller, de 24 anys, que va ser trobat penjat amb una corda d'un arbre la setmana passada prop de l'Ajuntament de Palmdale, una ciutat de més de 150.000 habitants als afores de Los Angeles.

La hipòtesi que es va manejar en un primer moment va ser el suïcidi, però els seus familiars i activistes han denunciat que això és impossible i la causa oficial de la seva mort encara no s'ha fet pública.

Així, el màxim representant de les forces de seguretat en aquesta demarcació, el xèrif de comtat de Los Angeles, Alex Villanueva, va prometre aquest dilluns que es portarà a terme una investigació "exhaustiva" de la mà de l'FBI i del fiscal general de Califòrnia, Xavier Becerra . "Aquesta investigació de mort òbviament és de gran preocupació per a la comunitat, no només de Palmdale, sinó de tota la nació. Robert Fuller era un home jove a la flor de la seva vida, i la seva mort òbviament és dolorosa per a moltes persones", va dir Villanueva en una roda de premsa.

Centenars de residents de Palmdale han participat en vigílies i protestes durant el cap de setmana i han assegurat que la seva mort va ser un linxament producte de la tensió que es viu als Estats Units per les denúncies de la brutalitat policial contra les minories racials, especialment l'afroamericana .

El cas de la mort de Fuller ha fet que un altre mort recent en circumstàncies similars d'un home negre, Malcolm Harsch, de 38 anys, tornés a captar atenció en l'àmbit estatal i nacional.

Harsch va ser trobat el 31 de maig passat presumptament penjat amb un cable USB d'un arbre a Victorville, també a Califòrnia.

La seva família i algunes organitzacions també han descartat que l'afroamericà se suïcidés, com en el cas de Fuller.

Dos successos de negres penjats en arbres, a Houston (Texas) i al barri de Manhattan, a Nova York, també han passat en els últims dies, però no es té constància fins ara que l'FBI les estigui investigant. En aquests tampoc es coneix la causa oficial de les seves morts, encara que cap veu ha descartat el possible suïcidi.

Tots aquests episodis han ocorregut durant l'onada massiva de protestes per l'assassinat el passat 25 de maig de George Floyd a mans d'un policia de Minneapolis (Minnesota, EUA), que ha provocat que diversos ajuntaments de país redueixin els fons que atorguen als seus departaments de policia.

Les manifestacions, que es troben ja en el seu vintè dia, han arribat a unes 650 ciutats en els 50 estats de país