Els EUA estudien imposar nous aranzels a països de la UE per 2.748 milions

Els Estats Units estan considerant aplicar nous aranzels per valor d'uns 2.748 milions d'euros a productes de França, Alemanya, Espanya i el Regne Unit, segons un document de l'Oficina del Representant de Comerç dels Estats Units. Productes com la malta, la cervesa, la ginebra, el vodka, les olives, la xocolata, els camions i la maquinària podrien rebre més aranzels d'importació de fins al 100%.

En un avís, l'Oficina del Representant de Comerç Exterior dels EUA (USTR) va argumentar que aquests productes i d'altres, com cafè, iogurts, confiteria de sucre, certs tipus de patata conservada, pa, pastissos i galetes, podrien ser sancionats a partir del pròxim 26 de juliol, data en la qual acaba el període de revisió d'aquests càstigs comercials.

La mesura és l'últim episodi de la disputa comercial entre la Unió Europea (UE) i els EUA arran del conflicte pels subsidis que va rebre el constructor aeronàutic europeu Airbus en detriment del seu rival nord-americà Boeing. En un esperada decisió arbitral, l'Organització Mundial de Comerç (OMC) va determinar l'octubre passat els efectes adversos per Boeing en relació amb cinc campanyes de venda d'avions que Airbus va guanyar entre 2011 i 2013, i que va considerar que el primer hagués guanyat si no haguessin existit subvencions per a aquest últim.

Per aquest motiu, l'OMC va donar llum verd als Estats Units per imposar gravàmens a productes de la UE i el Regne Unit per uns 7.500 milions de dòlars. Arran d'aquest dictamen de l'organisme, a principis d'aquest any Washington va decidir augmentar els aranzels del 10% al 15% a les importacions d'avions i peces d'Airbus.

No obstant això, s'espera que l'OMC decideixi a favor de la UE al setembre en un altre cas obert entre els dos gegants aeronàutics, de manera que Brussel·les podria decidir posar aranzels a productes nord-americans per uns 11.200 milions de dòlars en represàlia pels subsidis il·legals de EUA a Boeing