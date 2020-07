Feijóo demana el vot per un Govern gallec que «no molesti i no divideixi»

El president de la Xunta i candidat a la reelecció pel PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir el vot per poder tenir un Govern a Galícia «que governi i no molesti» davant de l'opció del «multipartit» d'esquerra l'única opció del qual és «dividir», «desgovernar» i «restar». En un míting a Ribeira, davant unes 200 persones, va posar en dubte que una aliança de fins a deu partits, segons els seus càlculs, pugui garantir un Govern unit, estabilitat, i els pressupostos aprovats «en temps i forma» durant tota la legislatura.

Perquè «si no van ser capaços de mantenir-se units entre ells» no creu que puguin ser una opció per governar, va manifestar Feijóo, que va destacar que alguns d'aquests partits al Parlament «van trencar, van discutir i van marxar».

Per part seva, el candidat socialista a la Presidència de la Xunta, Gonzalo Caballero, va instar el president gallec a «deixar-se d'excuses» i «acceptar un cara a cara» amb el PSdeG, la força que «lidera el canvi a Galícia». En declaracions als mitjans durant una visita a Guitiriz (Lugo) acompanyat per l'alcaldessa, Marisol Morandeira, i després que Feijóo condicionés la seva participació en un altre debat al fet que «el multipartit» triés «un candidat», Caballero va assegurar que el líder popular «s'escaqueja» del debat «com pot».

Pel que fa a la campanya a Euskadi, el lehendakari i candidat jeltzale a la reelecció, Iñigo Urkullu, va afirmar que el seu partit ofereix «més cohesió i més protecció social» i va apostar per un model de sortida a la crisi pel coronavirus que «no incrementi les desigualtats, sinó que les redueixi» i «generi més i millors oportunitats per a tots».

En un acte electoral a Zumárraga, en què també va participar el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, i la candidata per Guipúscoa, Bakartxo Tejería, Urkullu va tenir un record per a les víctimes de la «primera urpada» de la covid-19 i per a les seves famílies.

Urkullu va assenyalar que el projecte del PNB per a Euskadi «està centrat en mantenir la cohesió social» i ofereix «més cohesió social» i «més protecció social». «Les polítiques socials són el nostre punt de partida i el nostre nord», va asseverar. «Salut, Educació, Protecció social, representen més del 70% de la nostra despesa pública», va destacar.



Pacte d'esquerres

Paral·lelament, la candidata d'Elkarrekin Podem-IU, Miren Gorrotxategi, es va mostrar disposada a no accedir a la presidència si pacta un govern amb EH Bildu i PSE-EE, encara que el seu partit sigui el més votat, sinó que buscaria una «candidata de consens».