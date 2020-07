Bèlgica treu Espanya de les recomanacions turístiques

Bèlgica ha modificat de verd a taronja la recomanació de viatges turístics a Espanya després del confinament decretat a la comarca del Segrià, segons ha informat aquest diumenge el Servei d'Afers Exteriors belga. Bèlgica avalua amb un «semàfor» la recomanació de viatge als països europeus on considera més segur viatjar a Europa (viatges no essencials, com els turístics) durant la pandèmia.

Passar de verd a taronja vol dir que de «viatges possibles» sense més, ara aquests desplaçaments són «possibles sota reserva de quarantena, un test (de coronavirus) o altres condicions», segons explica la pàgina web d'aquest servei.

La ministra de Salut belga, Maggie D'Block, ha recomanat als belgues que estan a Lleida limitar els seus contactes i fer-se un test de coronavirus al seu retorn a Bèlgica. Espanya va començar aquest cap de setmana les vacances d'estiu amb el sistema sanitari en alerta davant els brots, una cinquantena a tot el país, amb el focus posat a Lleida, on la capital i els seus voltants estan confinats des de dissabte.