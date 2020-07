Simón opina que el Segrià s'hauria d'haver confinat abans

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que la decisió de la Generalitat de confinar la comarca del Segrià ha estat "correcta" i "valenta" però ha opinat que s'hauria d'haver fet abans. "Ens hauria agradat que fos una mica abans però no és fàcil prendre decisions així", ha dit Simón. El director del CCAES ha descartat que calgui prendre per ara "mesures supracomunitàries" pels brots i ha esperat que "si se segueixen controlant", no faci falta. "Si no s'apliquen i superen l'àmbit de les CCAA o es comença a no saber què està passant" és quan s'hauria de valorar prendre "accions més dràstiques" d'àmbit estatal que podrien requerir "coses com les que vam veure en el passat", ha explicat.

Pel que fa al brot de Lleida, Simón ha dit que aquest dimarts el Ministeri de Sanitat mantindrà una reunió bilateral amb Catalunya per parlar-ne. També es reuniran amb altres autonomies. El director del CCAES ha dit que el brot de Lleida els està "preocupant molt" però ha valorat que els brots s'estiguin "controlant" i es prenguin "mesures de control importants".

Simón ha destacat que un percentatge "molt alt" dels positius a Lleida són asimptomàtics i ha dit que en el termini en els pròxims dies es podrà veure l'impacte de les mesures preses i valorar si cal allargar-ho més de 14 dies. "Ara mateix és la mesura adequada i hi ha marge per estendre-ho", ha apuntat.

El director del CCAES ha valorat que la capacitat de detecció sigui molt més ràpida que abans però ha afirmat que hauria estat "desitjable" que l'hospital de Lleida "no arribés a aquest límit". "Ens hauria agradat que no haguessin arribat a aquest punt de saturació", ha dit. Simón ha fet una crida a la responsabilitat individual i ha dit que l'única manera d'evitar rebrots és que la població es responsabilitzi.