Felip VI i Letizia visitaran Figueres i Barcelona el 17 de juliol

Els reis Felip VI i Letizia visitaran les ciutats de Figueres i Barcelona el proper 17 de juliol. La visita, avançava ahir el diari La Vanguardia, s'emmarca dins la gira per les diverses comunitats autònomes del país, amb l'objectiu d'agrair l'esforç de la ciutadania i les institucions en la lluita contra la pandèmia del coronavirus.

Els reis seran a Figueres al matí i aprofitaran per visitar el Museu Dalí. A la tarda es desplaçaran fins a Barcelona, on celebraran una trobada amb els representants dels sectors més afectats per la crisi sanitària, apunta el rotatiu barceloní. L'última vegada que els monarques van visitar Catalunya va ser el novembre, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, amb motiu de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona. El diputat d'ERC per Girona Joan Maragall va advertir ahir que «el rei no és benvingut a Catalunya, i menys a l'Empordà».